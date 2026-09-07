Thé dansant, orchestre ALAIN MICHEL, La Coupole, Saint-Loubès

Informations pratiques

Thé dansant, orchestre ALAIN MICHEL Mardi 20 octobre, 14h30 La Coupole Gironde

Tarif : 14 € / Loubésiens : 11 € (entrée + une collation)

Paiement en carte bleue. Pas de paiement en espèces ni chèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T14:30:00+02:00 – 2026-10-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-20T14:30:00+02:00 – 2026-10-20T18:30:00+02:00

Horaires : à partir de 14h30 – Ouverture des portes dès 13h45

Tarif : 14 € / Loubésiens : 11 € (entrée + une collation)

Paiement en carte bleue. Pas de paiement en espèces ni chèque.

Réservations obligatoires auprès de Corinne en Mairie 05.56.68.67.06

En plus de sa programmation culturelle, La Coupole propose une animation autour des danses de salon.

Chaque mois, un orchestre différent vient vous faire bouger au rythme de l’accordéon.

La Coupole 36 chemin de Nice, 33450 Saint-Loubes Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 68 67 06 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/thes-dansants/ »}]

Un après-midi sous le signe de la convivialité pour s’adonner à la danse autour d’une collation et d’une bonne tasse de thé bien-sûr ! thé dansant Orchestre

la coupole