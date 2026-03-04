PLK – Tour 2026, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

PLK – Tour 2026 16 et 17 octobre Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

45 € à 72 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T20:00:00+02:00 – 2026-10-17T22:00:00+02:00

Artiste français parmi les plus écoutés au monde et performance scénique unique lors de sa dernière tournée des Zénith à guichets fermés, PLK continue de repousser les limites. Après avoir sold-out deux Stade de France en un temps record, le rappeur sera sur les routes de France à l’automne 2026 pour une nouvelle tournée événement.

Concerts les 16 et 17 octobre 2026 à 20h

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/PLK-20670 »}]

Concert Zénith