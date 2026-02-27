PLK – Tour 2026 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 20:00 –

Gratuit : non 45 € à 72 € 45 € à 72 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/PLK-20670 Tout public

Artiste français parmi les plus écoutés au monde et performance scénique unique lors de sa dernière tournée des Zénith à guichets fermés, PLK continue de repousser les limites. Après avoir sold-out deux Stade de France en un temps record, le rappeur sera sur les routes de France à l’automne 2026 pour une nouvelle tournée événement. Concerts les 16 et 17 octobre 2026 à 20h

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

