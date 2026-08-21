Plongée sous-marine sur les blockhaus engloutis du Bassin d’Arcachon, Parc de la Chêneraie, Gujan-Mestras

Informations pratiques

Plongée sous-marine sur les blockhaus engloutis du Bassin d’Arcachon 19 et 20 septembre Parc de la Chêneraie Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez le destin fascinant des blockhaus de la dune du Pilat, engloutis par l’érosion dans la passe sud du bassin d’Arcachon. Emportés par le recul du littoral, ces vestiges de la Seconde Guerre mondiale reposent aujourd’hui à une vingtaine de mètres de profondeur, où ils sont devenus de véritables refuges pour une riche faune marine. À travers cette présentation en images, plongez au cœur d’un patrimoine historique et naturel exceptionnel et découvrez comment ces ouvrages de béton offrent désormais aux plongeurs une expérience unique.

Parc de la Chêneraie 6 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33470 Gujan-Mestras Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 72 82 36 74 http://www.gramasa.fr http://facebook.com/gramasa/ Fortification de la seconde ligne de défense du Mur de l’Atlantique la plus importante du secteur Arcachon. Parking à l’entrée du Parc de la Chêneraie.

Les blockhaus engloutis de la dune du Pilat en images !

© Christophe Naslain – GRAMASA