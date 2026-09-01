AGENDA · Gujan-Mestras
Sardinade Bal populaire Gujan-Mestras
samedi 12 septembre 2026 · Gujan-Mestras
Informations pratiques
Gujan-Mestras
Sardinade Bal populaire
Quai Port de la Hume Gujan-Mestras Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Réservation au Clos Fleuri tous les matins à partir du 5 juillet de 10h00 à 12h00 (sauf le dimanche) .
Quai Port de la Hume Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 19 93 99 lesamisdelahume@gmail.com
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English : Sardinade Bal populaire
L’événement Sardinade Bal populaire Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Gujan-Mestras
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