Visite libre du blockhaus-musée de la Hume (Gujan-Mestras), Parc de la Chêneraie, Gujan-Mestras

Informations pratiques

Visite libre du blockhaus-musée de la Hume (Gujan-Mestras) 19 et 20 septembre Parc de la Chêneraie Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez l’intérieur d’un blockhaus emblématique du Mur de l’Atlantique lors de la visite libre de la casemate de type 506d de La Hume. Intégrée à la position allemande « Ar.234 », appartenant à la seconde ligne de défense du bassin d’Arcachon, elle était destinée à abriter un canon antichar de 4,7 cm d’origine tchécoslovaque, ainsi que son équipage et ses munitions. Une visite pour mieux comprendre l’organisation du dispositif défensif mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale.

Parc de la Chêneraie 6 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33470 Gujan-Mestras Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 72 82 36 74 http://www.gramasa.fr http://facebook.com/gramasa/ Fortification de la seconde ligne de défense du Mur de l’Atlantique la plus importante du secteur Arcachon. Parking à l’entrée du Parc de la Chêneraie.

Pour tout savoir sur un blockhaus !

© Christophe Naslain – GRAMASA