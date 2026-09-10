Plonger au cœur du métier de restaurateur du patrimoine, L’atelier Lemaire, Parçay-Meslay

Informations pratiques

Plonger au cœur du métier de restaurateur du patrimoine 19 et 20 septembre L’atelier Lemaire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sébastien travaille pour de nombreux châtelains, particuliers, architectes, antiquaires, ainsi que de nombreux musées et monuments (Fabre de Montpellier, Fesch d’Ajaccio, Le Louvre, le Sénat, Chantilly, Chambord, Versailles) et vient de terminer la restauration des cadres de Notre Dame de Paris.​

L’atelier Lemaire 6 rue des Aéronefs, 37210 Parçay-Meslay Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 82 11 49 50 L’atelier Lemaire restaure des meubles d’art depuis plus de 20 ans. Notre atelier est empreint d’histoire de par:

– les différentes époques des meubles

– nos machines pour certaines très anciennes.

– l’histoire que transportent les meubles

Notre atelier permet aux meubles de traverser le temps et de transporter avec eux l’histoire. Parking sur place.

Sébastien travaille pour de nombreux châtelains, particuliers, architectes, antiquaires, ainsi que de nombreux musées et monuments.

Sébastien David