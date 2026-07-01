Plongez dans l’été, Piscine Daniel Gilard – Carquefou, Carquefou
vendredi 3 juillet 2026 · Piscine Daniel Gilard - Carquefou · Carquefou
Informations pratiques
Plongez dans l’été Vendredi 3 juillet, 17h00 Piscine Daniel Gilard – Carquefou Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T17:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-03T17:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:30:00+02:00
Pour clôturer la saison en beauté, la Piscine Daniel Gilard vous invite de 17h à 21h30 à une grande soirée aquatique. À cette occasion, un vidéoprojecteur subaquatique illuminera le fond du grand bassin..
Au programme : nage libre, initiations à l’aquabike et à l’aquagym, parcours aqualudique dans les bassins, baptêmes de plongée, démonstration de natation de course, pêche à la ligne, structures de jeux pour les enfants sur le solarium, ainsi qu’un espace rafraîchissement et restauration froide.
Le tout dans une ambiance musicale et sportive.
Entrée gratuite.
Piscine Daniel Gilard – Carquefou 10 Rue Pierre Mendes France, Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Tous à l’eau pour fêter la fin de l’école ! Activité sport
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