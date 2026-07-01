Plongez dans l’été, Piscine Daniel Gilard – Carquefou, Carquefou

Informations pratiques

Plongez dans l’été Vendredi 3 juillet, 17h00 Piscine Daniel Gilard – Carquefou Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T17:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T17:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:30:00+02:00

Pour clôturer la saison en beauté, la Piscine Daniel Gilard vous invite de 17h à 21h30 à une grande soirée aquatique. À cette occasion, un vidéoprojecteur subaquatique illuminera le fond du grand bassin..

Au programme : nage libre, initiations à l’aquabike et à l’aquagym, parcours aqualudique dans les bassins, baptêmes de plongée, démonstration de natation de course, pêche à la ligne, structures de jeux pour les enfants sur le solarium, ainsi qu’un espace rafraîchissement et restauration froide.

Le tout dans une ambiance musicale et sportive.

Entrée gratuite.

Piscine Daniel Gilard – Carquefou 10 Rue Pierre Mendes France, Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Tous à l’eau pour fêter la fin de l’école ! Activité sport