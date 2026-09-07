Plongez dans l’histoire de ce “foyer social” exceptionnel, Théâtre La Rotonde, Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Plongez dans l’histoire de ce “foyer social” exceptionnel Samedi 19 septembre, 14h00 Théâtre La Rotonde Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez vous plonger dans l’histoire de ce « foyer social » exceptionnel, datant de la grande époque du paternalisme voulu par Armand Lederlin, président fondateur de la Blanchisserie Teinturerie Thaonnaise (BTT) en 1912.

Au programme de la visite : commentaires sur la piscine intérieure et les salles du sous-sol, visite des salles du rez-de-chaussée telles que la salle ronde, la salle des cadres et le théâtre, exploration du côté réservé aux ouvriers de la BTT avec ses salles de soins et de remise en forme. Et pour conclure, une visite exceptionnelle des anciennes salles de soins du deuxième étage, ainsi que la découverte de la base du dôme et de la charpente de la salle ronde du bâtiment.

Théâtre La Rotonde 3 Avenue Pierre de Coubertin, 88150 Thaon-les-Vosges, France Thaon-les-Vosges 88150 Thaon-les-Vosges Vosges Grand Est +33329391545 https://thaonlesvosges.fr/salles/la-rotonde/ Foyer patronal, destiné à abriter de nombreuses activités sociales, sportives et culturelles et comportant un théâtre et des salles de sociétés, construit à partir de 1910 à l’instigation de l’entreprise de Blanchisserie et Teinturerie de Thaon, propriétaire d’une cité ouvrière de 1 300 logements. L’édifice, dont le plan forme une croix de Lorraine, est l’œuvre mi-régionaliste mi-moderne de l’architecte Desclers, avec des extensions par l’architecte Albert Hébrard en 1920. La grande salle de le rotonde est décorée de peintures murales par Löys Prat.

Venez vous plonger dans l’histoire de ce « foyer social » exceptionnel, datant de la grande époque du paternalisme voulu par Armand Lederlin, président fondateur de la Blanchisserie Teinturerie (BTT)…

© Olivier Renard