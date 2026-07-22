Plougastel Comedy Club Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas
mercredi 14 octobre 2026 · Espace Avel Vor · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Plougastel Comedy Club
Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 20:00:00
fin : 2027-02-10
Date(s) :
2026-10-14 2026-11-18 2026-12-16 2027-01-13 2027-02-10 2027-03-10 2027-04-14
Après le succès de son lancement en 2025, le comedy club est de retour pour une deuxième saison !
Toujours en partenariat avec l’Académie de l’Humour, ce rendez-vous dédié au stand-up vous propose un mercredi par mois, une heure de rires et de découvertes avec deux humoristes aux univers complémentaires.
Le tout, dans une ambiance intimiste, conviviale pour découvrir les talents de demain et partager un moment privilégié avec les artistes.
Informations pratiques
Placement libre assis.
Réservation recommandée, en ligne. .
Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30
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English :
L’événement Plougastel Comedy Club Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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