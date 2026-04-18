Pluie noire / Echange en compagnie de Laurent Contrasty, Le Cratère, Toulouse

Pluie noire / Echange en compagnie de Laurent Contrasty Vendredi 1 mai, 20h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T20:00:00+02:00 – 2026-05-01T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T20:00:00+02:00 – 2026-05-01T22:00:00+02:00

Pluie noire / de Shôhei Imamura / 2h03 / Japon / Avec Norihei Miki, Yoshiko Tanaka, Kazuo Kitamura

Synopsis : Shigematsu Shizuma, qui vit avec sa famille dans un village près de Fukuyama, se trouvait à Hiroshima avec sa femme et sa nièce juste après le bombardement atomique dévastateur, une tragédie qui a cruellement coûté la vie à des milliers de personnes et marqué à jamais la dure existence des survivants.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/pluie-noire »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FR4H80R#showsession?id=emsx001100017755&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse