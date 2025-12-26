Plume et punchline Château de Grignan Grignan

Plume et punchline

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Week-end de clôture de l’année Sévigné autour des mots et des lettres concours d’éloquence, improvisations, slam.

.

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Plume et punchline

Closing weekend of the Sévigné year around words and letters: eloquence competition, improvisations, slam.

L’événement Plume et punchline Grignan a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes