POCHETTE SURPRISE La Paillette Rennes Dimanche 14 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Pour cette dernière lecture publique de la saison, les lecteur·trice·s de l’atelier vous invitent à venir écouter le texte d’un·e auteur·trice « surprise » autour des écritures ultramarines.

Pour cette dernière lecture publique de la saison, les lecteur·trice·s de l’atelier Lecture à voix haute de La Paillette vous invitent à venir écouter en famille ou entre ami·e·s le texte d’un·e auteur·trice « surprise » autour des écritures ultramarines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-14T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00.000+02:00

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http://la-paillette.net

La Paillette 2 rue du Pré de Bris Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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