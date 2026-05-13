POCHETTE SURPRISE La Paillette Rennes
POCHETTE SURPRISE La Paillette Rennes dimanche 14 juin 2026.
POCHETTE SURPRISE La Paillette Rennes Dimanche 14 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Pour cette dernière lecture publique de la saison, les lecteur·trice·s de l’atelier vous invitent à venir écouter le texte d’un·e auteur·trice « surprise » autour des écritures ultramarines.
Pour cette dernière lecture publique de la saison, les lecteur·trice·s de l’atelier Lecture à voix haute de La Paillette vous invitent à venir écouter en famille ou entre ami·e·s le texte d’un·e auteur·trice « surprise » autour des écritures ultramarines.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-14T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-14T18:00:00.000+02:00
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http://la-paillette.net
La Paillette 2 rue du Pré de Bris Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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