POCHETTE SURPRISE La Paillette Rennes
POCHETTE SURPRISE La Paillette Rennes dimanche 14 juin 2026.
POCHETTE SURPRISE La Paillette Rennes Dimanche 14 juin, 17h00 Gratuit
Pour cette dernière lecture publique de la saison, les lecteur·trice·s de l’atelier vous invitent à venir écouter le texte d’un·e auteur·trice « surprise » autour des écritures ultramarines.
Pour cette dernière lecture publique de la saison, les lecteur·trice·s de l’atelier Lecture à voix haute de La Paillette vous invitent à venir écouter en famille ou entre ami·e·s le texte d’un·e auteur·trice « surprise » autour des écritures ultramarines.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-14T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-14T18:00:00.000+02:00
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http://la-paillette.net
La Paillette 2 rue du Pré de Bris Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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