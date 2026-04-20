Poésie Slam & Sonnet Pop : libère ta voix, fais vibrer tes mots 12/16 ans de 14H00 à 16H00 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris
Poésie Slam & Sonnet Pop : libère ta voix, fais vibrer tes mots 12/16 ans de 14H00 à 16H00 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris lundi 20 avril 2026.
Pendant ce stage, tu découvriras deux univers qui vont te surprendre :
– Le Slam : une poésie qui se dit, qui se vit, qui claque et qui touche. Ici pas de règles figées : juste toi, tes mots, ton rythme, ton flow.
– Le Sonnet Pop : un mélange explosif entre la forme classique du sonnet et l’énergie de la culture pop. Tu apprendras à jouer avec les rimes et la musicalité tout en parlant de ce qui te passionne aujourd’hui.
Au programme : jeux d’écriture pour libérer ton imagination, techniques pour donner de la force à ta voix et à ta présence, création de textes personnels et collectifs, mise en scène et restitution devant un public bienveillant.
Pourquoi t’inscrire ? Parce que c’est fun, et que tu partiras avec des textes qui te ressemblent, une confiance en toi renforcée…et peut-être même une nouvelle passion! Pas besoin d’être un pro, juste l’envie d’essayer.
Tu as des choses à dire ? Des émotions qui bouillonnent ? Des images qui te traversent l’esprit ? Viens les transformer en poésie vivante !
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h00
payant
27 euros
Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:00:00+02:00
Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris
+33140608600
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