Paris Sportives : activités self-defense et jujitsu par COMITE PARIS JUDO JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES TEP Hautpoul Paris
Paris Sportives : activités self-defense et jujitsu par COMITE PARIS JUDO JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES TEP Hautpoul Paris lundi 20 avril 2026.
Activités self-defense et jujitsu par COMITE PARIS JUDO JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES
|jourS
|horaireS
|dates
|Lieux
|Du lundi au vendredi
|17h45-19h45
|Du 20 au 24 avril 2026
|TEP Hautpoul
48 Rue d’Hautpoul, 75019 Paris
Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités.
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 17h45 à 19h45
gratuit
Contactez le club pour vous inscrire
comite@paris.idf-ffjudo.com
emmanuelle.ollier@yahoo.fr
06 42 59 85 02
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T20:45:00+02:00
fin : 2026-04-24T22:45:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T17:45:00+02:00_2026-04-20T19:45:00+02:00;2026-04-21T17:45:00+02:00_2026-04-21T19:45:00+02:00;2026-04-22T17:45:00+02:00_2026-04-22T19:45:00+02:00;2026-04-23T17:45:00+02:00_2026-04-23T19:45:00+02:00;2026-04-24T17:45:00+02:00_2026-04-24T19:45:00+02:00
TEP Hautpoul 48 Rue d’Hautpoul, 75019 Paris 75019 Paris
+33642598502 emmanuelleollier@yahoo.fr
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