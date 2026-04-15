Paris Sportives : activités self-defense et jujitsu par COMITE PARIS JUDO JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES TEP Hautpoul Paris

Activités self-defense et jujitsu par COMITE PARIS JUDO JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

jourS horaireS dates Lieux Du lundi au vendredi 17h45-19h45 Du 20 au 24 avril 2026 TEP Hautpoul

48 Rue d’Hautpoul, 75019 Paris

Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 17h45 à 19h45

gratuit

Contactez le club pour vous inscrire

comite@paris.idf-ffjudo.com

emmanuelle.ollier@yahoo.fr

06 42 59 85 02

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T20:45:00+02:00

fin : 2026-04-24T22:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T17:45:00+02:00_2026-04-20T19:45:00+02:00;2026-04-21T17:45:00+02:00_2026-04-21T19:45:00+02:00;2026-04-22T17:45:00+02:00_2026-04-22T19:45:00+02:00;2026-04-23T17:45:00+02:00_2026-04-23T19:45:00+02:00;2026-04-24T17:45:00+02:00_2026-04-24T19:45:00+02:00

TEP Hautpoul 48 Rue d’Hautpoul, 75019 Paris 75019 Paris

+33642598502 emmanuelleollier@yahoo.fr



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