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Stage Dentelle aux fuseaux Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Stage Dentelle aux fuseaux Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Stage Dentelle aux fuseaux Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS lundi 20 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy)

Adresse : 51 rue François Truffaut

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : <p>16,2€/le stage pour les moins de 26 ou selon QF pour les plus de 26 ans</p>

Envie de transformer un savoir-faire traditionnel en
accessoire moderne ?

Ce stage thématique de deux jours permet de donner vie à
une création personnelle et délicate.

Le programme se concentre sur la réalisation d’un bijou
unique, qu’il s’agisse d’un pendentif, de boucles d’oreilles ou d’un bracelet.
À travers ce projet concret, les points essentiels de la dentelle aux fuseaux
sont abordés pour consolider les acquis tout en laissant place à l’esthétique.
C’est l’occasion idéale pour perfectionner sa technique dans une ambiance de
partage et de repartir avec une pièce artisanale faite main.

  • Dates
     :     Lundi 20 et mardi 21 avril
  • Horaires
     :     De 18h à 21h

Réalisez un bijou unique et délicat en perfectionnant votre technique de dentelle.
Du lundi 20 avril 2026 au mardi 21 avril 2026 :
lundi, mardi
de 18h00 à 21h00
payant

16,2€/le stage pour les moins de 26 ou selon QF pour les plus de 26 ans

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-22T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T18:00:00+02:00_2026-04-20T21:00:00+02:00;2026-04-21T18:00:00+02:00_2026-04-21T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut  75012 PARIS
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr


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