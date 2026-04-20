Stage Dentelle aux fuseaux Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Envie de transformer un savoir-faire traditionnel en

accessoire moderne ?

Ce stage thématique de deux jours permet de donner vie à

une création personnelle et délicate.

Le programme se concentre sur la réalisation d’un bijou

unique, qu’il s’agisse d’un pendentif, de boucles d’oreilles ou d’un bracelet.

À travers ce projet concret, les points essentiels de la dentelle aux fuseaux

sont abordés pour consolider les acquis tout en laissant place à l’esthétique.

C’est l’occasion idéale pour perfectionner sa technique dans une ambiance de

partage et de repartir avec une pièce artisanale faite main.

Dates

: Lundi 20 et mardi 21 avril

Lundi 20 et mardi 21 avril Horaires

: De 18h à 21h

Réalisez un bijou unique et délicat en perfectionnant votre technique de dentelle.

Du lundi 20 avril 2026 au mardi 21 avril 2026 :

lundi, mardi

de 18h00 à 21h00

payant

16,2€/le stage pour les moins de 26 ou selon QF pour les plus de 26 ans

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-22T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T18:00:00+02:00_2026-04-20T21:00:00+02:00;2026-04-21T18:00:00+02:00_2026-04-21T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) et trouvez le meilleur itinéraire

