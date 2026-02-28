Valéry Haumont Quartet Le Son de la Terre PARIS 05

Réunis en quartet sous l’impulsion du vocaliste Valéry Haumont, ces quatre artistes sont des habitués de la scène Jazz.

A travers un répertoire de chansons essentiellement issues de la grande période de Broadway, ils nous livrent leur expérience du jazz, entre swing et émotion.

Une chevauchée lyrique où chacun maîtrise sa matière, telle cette voix qui se sublime en un véritable instrument , rejoignant ainsi les autres membres au sein d’une improvisation énergisante.

Valéry Haumont : Vocals

Vincent Bourgeyx : Piano

Duylinh Nguyen : Contrebasse

Mourad Benhammou : Batterie

Celebrating April in Paris, in the spirit of jazz !

Le dimanche 19 avril 2026

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 PARIS 05



