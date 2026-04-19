Sotak Samba Club invite Matheus Donato: Aquele Baile ! à La Petite Halle La Petite Halle Paris

Dans l’univers de la musique brésilienne émerge ce projet de bal brésilien, dirigé par le prodige du cavaquinho, Matheus Donato, qui exploite magistralement le jeu de cet instrument emblématique de la samba.Ce projet musical propose de combiner le chant rythmé des musiques populaires à toute la virtuosité que la musique instrumentale brésilienne peut offrir.Cette fête promet une expérience musicale riche, diverse et dansante, célébrant toute la mixité de la culture populaire brésilienne et le talent des musiciens finement choisis !Chant, cavaquinho, basse, batterie, percussion, piano, cuivres

Nous vous attendons nombreux !

En avril, Sotak Samba Club invite le jeune prodige Matheus Donato et son nouveau projet Aquele Baile : 19 avril 2026 – à La Petite Halle

Absolument pour danser ! En couple… ou pas !

Le dimanche 19 avril 2026

de 19h00 à 00h00

payant

Pré-ventes : 10€ (quantité limitée)

Tarif sur place : 15€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T19:00:00+02:00_2026-04-19T00:00:00+02:00

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.facebook.com/events/2022195862005510/



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