Poétesses d’Amérique du Sud Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Poétesses d’Amérique du Sud

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 18:00:00

fin : 2026-03-10 19:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Cette conférence-lecture est une invitation au voyage. Elle mettra en lumière les voix parfois méconnues internationalement —ou du moins atténuées par la présence éclatante de leurs pairs masculins— des poétesses hispano-américaines des XXe et XXIe siècles. Nous parcourrons le continent depuis le Cône Sud, avec Alejandra Pizarnik et Alfonsina Storni (Argentine), Gabriela Mistral (Chili) et irons plus au nord avec Piedad Bonnett (Colombie).

Conférence animée par Marina Letourneur, Lucie Valverde et Charles-Elie Le Goff dans le cadre du Printemps des poètes.

Gratuit et ouvert à tous ! .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Poétesses d’Amérique du Sud Le Mans a été mis à jour le 2026-02-18 par CDT72