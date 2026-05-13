Poètobus de La Factorie, Maison de poésie, Musée Saint-Loup, Troyes
Poètobus de La Factorie, Maison de poésie, Musée Saint-Loup, Troyes samedi 23 mai 2026.
Poètobus de La Factorie, Maison de poésie Samedi 23 mai, 20h00 Musée Saint-Loup Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Avec le poètobus, la poésie abolit les distances !
Le poètobus permet d’emmener la poésie dans tous les lieux et en direction
de tous les publics. Une façon de faire lire, entendre, écrire la poésie grâce à une approche ludique et joyeuse. C’est un espace mobile pour lire, écrire, jouer sur et avec les mots. Le poètobus est doté d’une poétothèque, d’une cabine sonore pour écouter, s’enregistrer et s’écouter.
Marie Gautier, médiatrice culturelle, accompagne et fait vivre le poètobus.
Musée Saint-Loup 1 Rue Chrestien de Troyes, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325422009 https://www.musees-troyes.com/beaux-arts-archeologie Les confiscations révolutionnaires constituent l’origine et le noyau des collections du musée des Beaux-Arts.
L’idée d’ouvrir le musée revient à la Société Académique de l’Aube. Elle s’y emploie de 1826 à 1831, date de l’inauguration officielle. Elle gère l’établissement pendant plus d’un siècle, puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle le transmet à la Ville de Troyes.
Avec le poètobus, la poésie abolit les distances !
©La Factorie
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