Poets of Forest / Humano, Pannonica, Nantes

Informations pratiques

Poets of Forest / Humano Vendredi 6 novembre, 20h30 Pannonica Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:30:00+01:00

Une soirée sous les latitudes caribéennes ! Le jazz luxuriant de Poets of Forest voyage au coeur de paysages oniriques tandis que le duo Humano adapte negro spirituals et chants traditionnels haïtiens pour voix et contrebasse.

Poets of Forest

Inlassable artisan d’un dialogue entre jazz et rythmes traditionnels guadeloupéens, le compositeur et batteur Arnaud Dolmen s’associe au contrebassiste Michel Alibo et au soufflant Jowee Omicil. Entre calme méditatif et envolées, le jazz de Poets of Forest embrasse mille et une nuances de musiques antillaises.

Humano

Avec un répertoire partagé entre chants gospel, negro spirituals, musique traditionnelle haïtienne et compositions originales, Humano conjugue au présent la mémoire de l’esclavage. Face au chaos du monde, les musiciens nantais Daphné El Peregrino (chant) et Simon Mary (contrebasse) rappellent que ces chants – actes concrets dans le combat pour la liberté – restent aujourd’hui un ferment d’espoir.

Dans le cadre du festival Les Cosmopolites et du Festival Mois Kréyol

En coréalisation avec Pannonica scène jazz et musiques improvisées de Nantes

Pannonica 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/poets-forest-humano-06112026-1930 »}]

Concert de Poets of Forest et Humano / Festival Les Cosmopolites / Musique / Spectacle vivant / Mixt Nantes Les Cosmopolites Musique