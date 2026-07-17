Point Art Voyage en Égypte Centre culturel de l’Echiquier Pouzauges

Informations pratiques

Pouzauges

Point Art Voyage en Égypte

Centre culturel de l’Echiquier 14 La Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:15:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-21

Venez découvrir l’exposition temporaire sur l’Égypte à la Micro-Folie du Pays de Pouzauges

Découvrez les secrets de trois chefs-d’œuvre de l’Égypte à la Micro-Folie de Pouzauges.

Tout public Sur réservation .

Centre culturel de l’Echiquier 14 La Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 29 79 59 40 micro-folie@paysdepouzauges.fr

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English :

Come check out the temporary exhibition on Egypt at the Micro-Folie in the Pays de Pouzauges

L’événement Point Art Voyage en Égypte Pouzauges a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges