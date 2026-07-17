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AGENDA · Pouzauges

Point Art Voyage en Égypte Centre culturel de l’Echiquier Pouzauges

vendredi 17 juillet 2026 · Centre culturel de l'Echiquier · Pouzauges

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
16:15:00
Lieu
Centre culturel de l'Echiquier
Adresse
14 La Fournière
Ville
85700 Pouzauges
Département
Vendée
Tarif

Pouzauges

Point Art Voyage en Égypte

Centre culturel de l’Echiquier 14 La Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:15:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-21

Venez découvrir l’exposition temporaire sur l’Égypte à la Micro-Folie du Pays de Pouzauges
Découvrez les secrets de trois chefs-d’œuvre de l’Égypte à la Micro-Folie de Pouzauges.

Tout public Sur réservation   .

Centre culturel de l’Echiquier 14 La Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 29 79 59 40  micro-folie@paysdepouzauges.fr

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English :

Come check out the temporary exhibition on Egypt at the Micro-Folie in the Pays de Pouzauges

L’événement Point Art Voyage en Égypte Pouzauges a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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