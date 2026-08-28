Point d’observation Festival des Bernaches Le Goisil La Flotte
dimanche 25 octobre 2026 · La Flotte
Informations pratiques
La Flotte
Point d’observation Festival des Bernaches Le Goisil
PLage des Clavettes La Flotte Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 12:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Dans le cadre du festival de la Bernache, un point d’observation des oiseaux est organisé sur la commune de La Flotte.
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PLage des Clavettes La Flotte 17630 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr
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English :
As part of the Goose Festival, a birdwatching point is organized in the commune of La Flotte.
L’événement Point d’observation Festival des Bernaches Le Goisil La Flotte a été mis à jour le 2026-08-28 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime
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