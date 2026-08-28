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AGENDA · La Flotte

Point d’observation Festival des Bernaches Le Goisil La Flotte

dimanche 25 octobre 2026 · La Flotte

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
PLage des Clavettes
Ville
17630 La Flotte
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Flotte

Point d’observation Festival des Bernaches Le Goisil

PLage des Clavettes La Flotte Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 12:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Dans le cadre du festival de la Bernache, un point d’observation des oiseaux est organisé sur la commune de La Flotte.
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PLage des Clavettes La Flotte 17630 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74  lpo.iledere@lpo.fr

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English :

As part of the Goose Festival, a birdwatching point is organized in the commune of La Flotte.

L’événement Point d’observation Festival des Bernaches Le Goisil La Flotte a été mis à jour le 2026-08-28 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime

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