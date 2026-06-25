Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Jacques Demy Nantes
Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Jacques Demy Nantes vendredi 18 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 15:30 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
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