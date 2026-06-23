Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Lisa Bresner Nantes
Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Lisa Bresner Nantes mardi 29 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 15:30 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/
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