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Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

mardi 1 décembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Point Information Nantes Solidaire Mardi 1 décembre, 15h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T15:30:00+01:00 – 2026-12-01T17:30:00+01:00
Fin : 2026-12-01T15:30:00+01:00 – 2026-12-01T17:30:00+01:00

Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.

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