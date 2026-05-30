Point rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées, en partenariat avec EDF GEDRE Gavarnie-Gèdre
Point rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées, en partenariat avec EDF GEDRE Gavarnie-Gèdre mercredi 12 août 2026.
Gavarnie-Gèdre
Point rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées, en partenariat avec EDF
GEDRE Barrage des Gloriettes Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Les gardes-moniteurs, agents d’accueil et services civiques du Parc national des Pyrénées partageront avec vous leurs savoirs et connaissances. L’occasion pour vous de découvrir leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant aux patrimoines naturels, culturels et paysagers de la vallée. Le rendez-vous du point rencontre sera matérialisé par un panneau du Parc national.
Annulation en cas d’impératif ou d’intempéries. .
GEDRE Barrage des Gloriettes Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pyrenees National Park?s rangers, reception staff and civic services will share their knowledge and expertise with you. This is your chance to find out more about their work, and to whet your curiosity about the valley?s natural, cultural and landscape heritage. The meeting point will be signposted by the National Park.
L’événement Point rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées, en partenariat avec EDF Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Gavarnie-Gèdre (Hautes-Pyrénées)
- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Tours et détours Village Gavarnie-Gèdre 26 juin 2026
- Cours de découverte de la céramique GEDRE Gavarnie-Gèdre 7 juillet 2026
- Tour de France 2026 6ème étape Pau > Gavarnie-Gèdre par le Col du Tourmalet GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 9 juillet 2026
- Patrimoine en visite au plateau de Saugué visite culturelle et rencontre avec une technicienne de l’environnement animatrice des sites Natura 2000 RDV place de la mairie et de l’église de Gèdre Gavarnie-Gèdre 17 juillet 2026
- Patrimoine en visite au plateau de Saugué visite culturelle et rencontre avec une technicienne de l’environnement animatrice des sites Natura 2000 RDV place de la mairie et de l’église de Gèdre Gavarnie-Gèdre 24 juillet 2026