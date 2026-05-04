Pole Dance initiation exotic MJC Héritan Mâcon

Mâcon

Pole Dance initiation exotic

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 15:30:00

Date(s) :

2026-06-20

À partir de 16 ans.

Découvrez les bases de la pole dance acrobatique lors de cet atelier d’initiation.

Apprenez les premiers mouvements aériens en toute sécurité, développez force, coordination et confiance sur la barre.

Un moment dynamique et accessible pour se dépasser, progresser et prendre plaisir à explorer la pole acrobatique.

Animé par Ianina ALTENBEREND, intervenante certifiée en Pole dance acrobatique et pole dance exotique. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org

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English : Pole Dance initiation exotic

L’événement Pole Dance initiation exotic Mâcon a été mis à jour le 2026-05-04 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès