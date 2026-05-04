Pole Dance initiation exotic MJC Héritan Mâcon
Pole Dance initiation exotic MJC Héritan Mâcon samedi 20 juin 2026.
Mâcon
Pole Dance initiation exotic
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 15:30:00
Date(s) :
2026-06-20
À partir de 16 ans.
Découvrez les bases de la pole dance acrobatique lors de cet atelier d’initiation.
Apprenez les premiers mouvements aériens en toute sécurité, développez force, coordination et confiance sur la barre.
Un moment dynamique et accessible pour se dépasser, progresser et prendre plaisir à explorer la pole acrobatique.
Animé par Ianina ALTENBEREND, intervenante certifiée en Pole dance acrobatique et pole dance exotique. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Pole Dance initiation exotic
L’événement Pole Dance initiation exotic Mâcon a été mis à jour le 2026-05-04 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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