POLL’ESTIVAL 1ÈRE EDITION, FESTIVAL D’ÉTÉ Pollestres
POLL’ESTIVAL 1ÈRE EDITION, FESTIVAL D’ÉTÉ Pollestres vendredi 10 juillet 2026.
Pollestres
POLL’ESTIVAL 1ÈRE EDITION, FESTIVAL D’ÉTÉ
Pollestres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-10
Venez profiter de deux jours de concerts dans une ambiance guinguette conviviale, avec restauration et buvette sur place tout au long de l’événement.
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Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11
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English :
Come and enjoy two days of concerts in a friendly guinguette atmosphere, with food and refreshments on site throughout the event.
L’événement POLL’ESTIVAL 1ÈRE EDITION, FESTIVAL D’ÉTÉ Pollestres a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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