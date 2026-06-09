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POLL’ESTIVAL 1ÈRE EDITION, FESTIVAL D’ÉTÉ Pollestres

POLL’ESTIVAL 1ÈRE EDITION, FESTIVAL D’ÉTÉ Pollestres

POLL’ESTIVAL 1ÈRE EDITION, FESTIVAL D’ÉTÉ Pollestres vendredi 10 juillet 2026.

Ville : 66450 Pollestres

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Pollestres

POLL’ESTIVAL 1ÈRE EDITION, FESTIVAL D’ÉTÉ

Pollestres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-10

Venez profiter de deux jours de concerts dans une ambiance guinguette conviviale, avec restauration et buvette sur place tout au long de l’événement.
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Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11 

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English :

Come and enjoy two days of concerts in a friendly guinguette atmosphere, with food and refreshments on site throughout the event.

L’événement POLL’ESTIVAL 1ÈRE EDITION, FESTIVAL D’ÉTÉ Pollestres a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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