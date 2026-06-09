Pollestres

POLL’ESTIVAL 1ÈRE EDITION, FESTIVAL D’ÉTÉ

Pollestres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10

Venez profiter de deux jours de concerts dans une ambiance guinguette conviviale, avec restauration et buvette sur place tout au long de l’événement.

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Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11

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English :

Come and enjoy two days of concerts in a friendly guinguette atmosphere, with food and refreshments on site throughout the event.

L’événement POLL’ESTIVAL 1ÈRE EDITION, FESTIVAL D’ÉTÉ Pollestres a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME