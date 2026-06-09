SOIREE FESTIVE VAMOS A LA PLAYA ET FEU D’ARTIFICE Pollestres lundi 13 juillet 2026.

Pollestres

SOIREE FESTIVE VAMOS A LA PLAYA ET FEU D’ARTIFICE

4 Avenue Pablo Casals Pollestres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez passer une soirée festive animée par Fred Erikson et admirer le feu d’artifice.

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4 Avenue Pablo Casals Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11

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English :

Come and enjoy a festive evening entertained by Fred Erikson and admire the fireworks.

L’événement SOIREE FESTIVE VAMOS A LA PLAYA ET FEU D’ARTIFICE Pollestres a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME