SOIREE FESTIVE VAMOS A LA PLAYA ET FEU D’ARTIFICE Pollestres
SOIREE FESTIVE VAMOS A LA PLAYA ET FEU D’ARTIFICE Pollestres lundi 13 juillet 2026.
Pollestres
SOIREE FESTIVE VAMOS A LA PLAYA ET FEU D’ARTIFICE
4 Avenue Pablo Casals Pollestres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez passer une soirée festive animée par Fred Erikson et admirer le feu d’artifice.
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4 Avenue Pablo Casals Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11
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English :
Come and enjoy a festive evening entertained by Fred Erikson and admire the fireworks.
L’événement SOIREE FESTIVE VAMOS A LA PLAYA ET FEU D’ARTIFICE Pollestres a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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