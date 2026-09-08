Polychoralités italiennes Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Polychoralités italiennes

Samedi 14 novembre 2026 à partir de 17h. Place de l’Hôtel de Ville Cour de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 17:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

NDK investit la Cour de l’Hôtel de Ville pour un concert de clôture de la Biennale d’Aix conçu autour de la spatialisation sonore et des musiques italiennes.

Onze saxophonistes investissent la cour de l’Hôtel de Ville pour un concert de clôture conçu autour de la spatialisation sonore et des musiques italiennes.



La mise en espace du concert est inspirée par la polychoralité vénitienne: trois quatuors répartis au

premier étage interprètent des Canzon de Giovanni Gabrieli, entourant le public dans un dispositif

triangulaire. Les musiciens se rassemblent ensuite pour un programme festif autour de Verdi, Rossini, Morricone et Milhaud.



Michel Durand-Mabire (Direction), Gurvan Péron et Laurent Taillard (saxophones sopranos) ;

Jonathan Robert, Emmanuel Recht et Caroline Levasseur (saxophones altos) ; Joël Versavaud et

Théo Gonnet (saxophones ténors) ; Denis Farinone et Samuel Maingaud (saxophones barytons) ;

Sylvain Guignery (saxophone basse).



Une programmation du Conservatoire Darius Milhaud .

Place de l’Hôtel de Ville Cour de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

NDK takes over the Cour de l’Hôtel de Ville for a closing concert of the Aix Biennale, centered on spatial sound and Italian music.

L’événement Polychoralités italiennes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence