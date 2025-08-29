Polycontes Dans les prés par la Cie Crim Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

Informations pratiques

Bazas

Polycontes Dans les prés par la Cie Crim

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-21 15:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Concert spectaculaire pour le jeune public Un conte au gré de chansons traditionnelles

Un conte-concert sur la nature, parsemé de ritournelles et de chansons traditionnelles.

À la manière de Pierre et le loup, chaque personnage ou élément naturel est associé à un instrument de musique, une voix, parfois un chant.

Accompagnés d’instruments insolites (monocorde, balafon, kamele ngoni…), la Cie CRIM chemine dans cette fable écologique et poétique sur la beauté et la fragilité du vivant.

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

Pour les enfants de 6 à 10 ans. .

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr

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English : Polycontes Dans les prés par la Cie Crim

L’événement Polycontes Dans les prés par la Cie Crim Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud