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Polycontes Dans les prés par la Cie Crim Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque municipale Le Polyèdre · Bazas

Polycontes Dans les prés par la Cie Crim Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque municipale Le Polyèdre
Adresse
17 Allées Saint-Sauveur
Ville
33430 Bazas
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Bazas

Polycontes Dans les prés par la Cie Crim

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21 15:30:00

Date(s) :
2026-10-21

Concert spectaculaire pour le jeune public Un conte au gré de chansons traditionnelles

Un conte-concert sur la nature, parsemé de ritournelles et de chansons traditionnelles.

À la manière de Pierre et le loup, chaque personnage ou élément naturel est associé à un instrument de musique, une voix, parfois un chant.
Accompagnés d’instruments insolites (monocorde, balafon, kamele ngoni…), la Cie CRIM chemine dans cette fable écologique et poétique sur la beauté et la fragilité du vivant.

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

Pour les enfants de 6 à 10 ans.   .

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46  polyedre@ville-bazas.fr

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English : Polycontes Dans les prés par la Cie Crim

L’événement Polycontes Dans les prés par la Cie Crim Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud

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