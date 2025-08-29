Polycontes Dans les prés par la Cie Crim Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque municipale Le Polyèdre · Bazas
Informations pratiques
Bazas
Polycontes Dans les prés par la Cie Crim
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21 15:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Concert spectaculaire pour le jeune public Un conte au gré de chansons traditionnelles
Un conte-concert sur la nature, parsemé de ritournelles et de chansons traditionnelles.
À la manière de Pierre et le loup, chaque personnage ou élément naturel est associé à un instrument de musique, une voix, parfois un chant.
Accompagnés d’instruments insolites (monocorde, balafon, kamele ngoni…), la Cie CRIM chemine dans cette fable écologique et poétique sur la beauté et la fragilité du vivant.
Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.
Pour les enfants de 6 à 10 ans. .
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr
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English : Polycontes Dans les prés par la Cie Crim
L’événement Polycontes Dans les prés par la Cie Crim Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud
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