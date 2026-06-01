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Polyphonic Harmonies, 1 place de l’Estrapade à Paris, Paris

Polyphonic Harmonies, 1 place de l’Estrapade à Paris, Paris

Polyphonic Harmonies, 1 place de l’Estrapade à Paris, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : 1 place de l'Estrapade à Paris

Adresse : 1 place de l'Estrapade - Paris

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 50

Polyphonic Harmonies Dimanche 21 juin, 14h00 1 place de l’Estrapade à Paris Paris

50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T15:00:00+02:00

Voyagez en Irlande, sur les montagnes Appalaches et à Londres dans les années 70 avec Flore, Gaby, Nico et Pado aux chants, basse et guitarre accoustique sur des notes jazzy, folk et pop.
Reprise de : Rising Appalachia, Cranberries, FleetwoodMac, Norah Jones, Katie Melua et bien d’autres.

1 place de l’Estrapade à Paris 1 place de l’Estrapade – Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France
Voyagez en Irlande, sur les montagnes Appalaches et à Londres dans les années 70 avec Flore, Gaby, Nico et Pado aux chants, basse et guitarre accoustique sur des notes jazzy, folk et pop.

©ministère de la Culture

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