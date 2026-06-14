POLYPHONIES BULGARES Église Saint Philippe du Roule Paris

POLYPHONIES BULGARES

Un voyage vocal insolite, riche en émotions par ORENDA TRIO : Stefka MITEVA, Sandrine CONRY, Julia ORCET.

Trio franco-bulgare avec ses chanteuses accomplies fait partager au public leur passion pour les voix a capella, le son spécifique laryngé, les harmonies et les rythmes uniques des polyphonies bulgares et orthodoxes, un répertoire encore très vivant aujourd’hui. Le trio se produit dans de nombreux Festivals et églises d’Europe.

Vous avez pu voir le Trio dans plusieurs émissions TV : « The Voice », Culture Box, « La boite à Secrets » France 3…

le trio vocal a également inspiré l’artiste international Stromae qui l’a invité sur son dernier album « Multitudes » (2022), en introduction du titre l’Enfer.

Vous avez pu voir le Trio dans plusieurs émissions TV : « The Voice », Culture Box, « La boite à Secrets » France 3…

Le samedi 18 juillet 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-18T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T16:00:00+02:00_2026-07-18T17:00:00+02:00

Église Saint Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1991690964289?aff=oddtdtcreator



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