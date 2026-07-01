LINDIGO à Paris (75) Festival Rhizomes, Jardin d’Eole, Paris

Informations pratiques

LINDIGO à Paris (75) Festival Rhizomes Samedi 18 juillet, 18h00 Jardin d’Eole Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-18T20:00:00+02:00

Lindigo, mené par Olivier Araste, est depuis plus de vingt ans l’un des groupes de maloya les plus emblématiques et populaires de La Réunion. Né en 1999 à Bras-Panon, le groupe puise son énergie dans les chants, les rythmes et les cérémonies hérités des ancêtres, tout en développant une musique ouverte sur le monde.

Plus de 1500 concerts, huit albums et de nombreuses collaborations internationales ont jalonné ce parcours, faisant résonner le maloya bien au-delà de l’océan Indien.

Lindigo est avant tout une histoire d’amour pour La Réunion, sa terre et sa culture créole, mais aussi une aventure humaine et collective. Le groupe incarne une manière de vivre et de créer « en famille », où le collectif prime et où la musique devient un espace de partage, de transmission et de célébration. Fidèle à sa devise, « Quand tu sais d’où tu viens, tu sais où tu vas », Lindigo construit un maloya vivant, enraciné et résolument contemporain, que son fondateur nomme le « Maloya Power ».

Au fil des années, le groupe a multiplié les rencontres artistiques, du Brésil à Cuba, de l’Europe à l’Afrique, collaborant notamment avec Fixi, Yarol Poupaud, Pongo, René Lacaille, Los Muñequitos de Mantanzas, Guillaume Perret, Skip&Die ou Cyril Atef, et partageant la scène avec des artistes venus d’horizons multiples. En 2019, pour ses vingt ans, plusieurs films et documentaires, dont Ahinama et la série Les Routes de Lindigo, ont retracé leurs voyages et leurs échanges culturels à travers le monde.

Aujourd’hui, les huit musiciens de Lindigo proposent une création scénique où le maloya acoustique dialogue avec des influences afrobeat, mandingues ou afro-cubaines. Sur scène, leur transe jubilatoire, à la fois identitaire et ouverte, emporte tous les publics dans une célébration vibrante de la vie, de l’amour et de la force des ancêtres.

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https://youtu.be/rBN6yDF4wZ4

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Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

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Jardin d’Eole 56 rue d’Aubervilliers, 75018 Paris Paris 75019 Quartier de la Villette Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalrhizomes.fr/event-lindigo-2026/ »}] [{« data »: {« author »: « LiNDiGo Officiel », « cache_age »: 86400, « description »: « LiNDiGO pru00e9sente le clip « Nou Lu00e9 Kontan » extrait de l’album « Oyu00e9 Maloya »nud83cudfa7 Disponible sur toutes les plateformes de streaming : https://lnkfi.re/F4xUEAwknnu00ab Nou lu00e9 kontan u00bb est un hymne u00e0 la joie, u00e0 la ru00e9sistance et u00e0 lu2019unitu00e9.nLe morceau cu00e9lu00e8bre la famille, la fiertu00e9 du2019u00eatre ensemble, entre racines et modernitu00e9.nTournu00e9 u00e0 La Ru00e9union, entre ud83cudf0a mer, ud83cudf34 nature et ud83dude04 sourires, ce clip met u00e0 lu2019honneur les valeurs « lontan », les femmes, la jeunesse et la danse comme symboles du2019u00e9nergie et de transmission u00e0 travers le Maloya.nnu27a1ufe0f Abonne-toi u00e0 la page afin de suivre Lindigo et pense u00e0 activer la ud83dudd14 : https://m.youtube.com/@lindigo.officielnnud83dudccb INFOSnArtiste : LindigonTitre : Nou lu00e9 kontannLabel : Hu00e9liconProduction : J9 ProductionsnTournu00e9 u00e0 : La Ru00e9unionnnud83dudd17 SUIVEZ LINDIGOnud83dudcf8 Instagram : www.instagram.com/lindigo.officielnud83dudcd8 Facebook : www.facebook.com/lindigo.officielnud83cudfac TikTok : www.tiktok.com/@lindigo.officielnud83dudce7 Contact Pro : helico.music@gmail.comnnRu00c9ALISATION / CO-PRODUCTIONnu270dufe0fud83duddbcufe0f @j9productionsnud83cudfa5 ud83cudfa8 @powerboyfilmsnnLABEL MUSIQUEnud83cudfe0ud83dudcbf @helicomusic360nnCHORu00c9GRAPHIESnud83dudc83ud83cudffdud83dudd7aud83cudffcu2699ufe0f @julia.funkyjnnIMMENSE MERCI u00c0 TOUS LES PARTICIPANTS :nud83cuddf7ud83cuddeau2764ufe0f LINDIGO familynud83dudc66ud83cudffe Romau00efknud83dudc69ud83cudffeu200dud83cudf73 Gisu00e8lenud83cudfd8ufe0fud83euddb5ud83cudfad Ericka et David Testan @odassfracassenud83cudfd8ufe0fud83dudd7aud83cudffc Idrissnud83cudfd8ufe0fud83euddfa Thierry Araste et Sophienud83cudf4eud83dudc83ud83cudffdud83dudd7aud83cudffc Association Mohininu26bdufe0fud83dudd7aud83cudffc Run Bboys @runbboyconnexionnud83dudc1a @chipie_moonnu26bdufe0f FC Paniandynu26bdufe0fud83dudd7aud83cudffc BBoy Joyeux @bboyjoyeux_redsharknud83cudf33ud83dudc83ud83cudffd Rachel @raaaac_heeeelnud83cudf33ud83dudc83ud83cudffd Anne-Sophie @anneso.rcnud83cudf33ud83dudc83ud83cudffd Cynthia @le_cygne_thianud83cudf33ud83dudc83ud83cudffd Liliana @lilipop_dancernud83cudf33ud83dudc83ud83cudffd Auru00e9lie @4umgt3nud83cudf33ud83dudc83ud83cudffd Flora @floralesquenud83cudfddufe0fud83dudd7aud83cudffc David & Odas Fracasse @odasfracassenud83cudfddufe0fud83dudd7aud83cudffc Bboy Thomas @thomasjauresnud83cudfddufe0fud83dudd7aud83cudffc Bboy Kultur @bboyev1onenud83cudfe0ud83cudf33ud83dudd7aud83cudffc Buckkaf @kanan_buckkafnud83cudfe0ud83cudf33ud83eude98 Kaf Tradisyonnnud83dudc84 @paradise_makeup_artistnnud83dude4fud83cudffdu2764ufe0f Un grand merci u00e0 Lindigo family, @magguy_jones, @0.athe.nais.0, Chipie, Odass Frakas, lu2019association Odas, lu2019association Mohini, lu2019association Run Bboy, Angela, La Ru00e9gion Ru00e9union et le PRMA Ru00e9union.n#NouLeKontan #Lindigo #oyemaloya #Maloya #LaReunion #974 #helicomusic #J9prod #Danse #oceanindien », « type »: « video », « title »: « LiNDiGO – Nou Lu00e9 Kontan (Clip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/rBN6yDF4wZ4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=rBN6yDF4wZ4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCqESn77VXDzr-Y6slpMvTDA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Les huit musiciens de Lindigo proposent une création scénique où le maloya acoustique dialogue avec des influences afrobeat, mandingues ou afro-cubaines. LA REUNION MALOYA