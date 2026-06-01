DISCOBOLE : Mini Concert Conférencé : le Maloya, Médiathèque James Baldwin, Paris

DISCOBOLE : Mini Concert Conférencé : le Maloya Mercredi 1 juillet, 16h00 Médiathèque James Baldwin Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T16:00:00+02:00 – 2026-07-01T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-01T16:00:00+02:00 – 2026-07-01T17:30:00+02:00

Line up : Stéphane hoareau, Romane Deconfin

Discobole Cie & Label est conventionnée DRAC sur la période 2025 2026.

Médiathèque James Baldwin 10 rue Henri Ribière 75020 Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « booking@ciediscobole.fr »}]

Stéphane Hoareau propose un concert expliqué, un voyage en musique à travers de l’île de la Réunion, ses musiques, leurs origines et leurs portées sociale et politique.