La bibliothèque Saint-Éloi hors-les-murs ! été 2026 Place Félix Eboué PARIS
La bibliothèque Saint-Éloi hors-les-murs ! été 2026 Place Félix Eboué PARIS mercredi 1 juillet 2026.
Les albums sortent prendre l’air au jardin ! Retrouvez-nous tous les mercredis matin au Square Rachel Carson (ex square Saint-Éloi). Du 1er juillet au 26 août 2026 de 10h30 à 12h.
Rendez-vous également sur la nouvelle place Félix Éboué pour un temps de lecture avec les bibliothécaires des médiathèques Hélène Berr, Saint-Éloi et Diderot ! Vendredi 10 juillet et vendredi 21 août de 10h30 à 12h.
Possibilité d’annulation en cas d’intempéries.
C’est l’été ! Les bibliothécaires vous invitent au jardin tous les mercredis matin et vous proposent d’autres séances de lecture place Félix Éboué.
Le vendredi 21 août 2026
de à
Le vendredi 10 juillet 2026
de à
Du mercredi 01 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :
mercredi
de 10h30 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T10:30:00+02:00_2026-07-01T12:00:00+02:00;2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-10T00:00:00+02:00_2026-07-10T23:59:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:30:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:30:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:30:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-21T00:00:00+02:00_2026-08-21T23:59:00+02:00;2026-08-26T10:30:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00
Place Félix Eboué Place Félix Eboué 75012 PARIS
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