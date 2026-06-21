Quand le ciel recule wilde le lieu Paris
Quand le ciel recule wilde le lieu Paris mercredi 1 juillet 2026.
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à Wilde Le Lieu
De l’infiniment grand à l’infiniment petit, la modernité
scientifique a cherché à tout éclairer, tout rendre net et mesurable, jusqu’à
faire « reculer le ciel ». Pourtant, sous ce nouveau ciel, l’opacité du
monde n’a pas disparu. Ce flou contemporain n’est plus celui prémoderne, mais
persiste dans l’incertitude épistémique, environnementale et sociale. Un
inconnu que la science continue de produire en avançant, et l’art de révéler en
déplaçant le regard.
Aussi, si la modernité a fait reculer le ciel, elle ne l’a pas pour autant
laissé vide.
Quand le ciel recule est une exposition collective
art-science qui explore ces territoires incertains. À la manière d’un opérateur
de cinéma jouant avec la focale, elle fait alterner le net et le flou, la
clarté et l’obscurité, pour troubler nos certitudes et ouvrir de nouveaux
espaces de perception.
C’est précisément dans ces zones d’ombre persistantes que
naissent les questions les plus vives, et les démarches artistiques et
scientifiques les plus fertiles. De l’infiniment grand à l’infiniment petit,
quelle place reste-t-il pour l’inconnu, le flou, le clair-obscur lorsque la
science repousse les frontières de la connaissance ?
Du 1er au 12 juillet 2026, on vous invite à découvrir Quand
le ciel recule à Wilde – Le Lieu.
Collectif art-science : Béatrice Albert · Charles Menard · Élise Morin · Ikse Maître · Nicola Lorè · Mariejulie Bourgeois · Marie
Truffier · Nadia de Bernardi · Sami Korhonen · Tim Schneider · Vincent Hulot
Wilde Le Lieu
Du 1er au 12 juillet 2026
De 11h à 21h
️
Entrée libre
Cette exposition est soutenue par Wilde – Le Lieu,
l’Université Paris-Saclay, le projet Résonances Art-Science Paris-Saclay, Le
sas et l’Académie du Climat.
Tout au long de l’événement, une programmation associée
viendra prolonger les échanges : une journée de couplage et des performances, rencontres, projections, ateliers, lectures, concerts et moments
conviviaux.
Merci à tous les artistes et scientifiques qui
interviendront lors des événements de Quand le ciel recule : Valérie
Masson-Delmotte, Jens Hauser, Sabrina Calvo, Filippo Fabbri, Julie Sicault
Maillé, Lucy Winkelmann, Mùden Water, Charlotte Mariel, Assim Kalouaz, Giovanni
Perolo, Zéphir Lorne, Olivier Renouf et le collectif La Plaine.
Pour découvrir l’exposition, le programme et s’inscrire à la journée de couplage et aux ateliers : https://lnkd.in/eAw_V8xq
L’exposition Quand le ciel recule permet de s’immerger dans un parcours sensible et pluriel au croisement des arts et de la science.
Du mercredi 01 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 21h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-13T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T11:00:00+02:00_2026-07-01T21:00:00+02:00;2026-07-02T11:00:00+02:00_2026-07-02T21:00:00+02:00;2026-07-03T11:00:00+02:00_2026-07-03T21:00:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T21:00:00+02:00;2026-07-06T11:00:00+02:00_2026-07-06T21:00:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T21:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T21:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T21:00:00+02:00
wilde le lieu 4-6 rue François Miron 75004 Paris
https://lnkd.in/eAw_V8xq
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