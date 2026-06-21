Quand le ciel recule wilde le lieu Paris

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à Wilde Le Lieu

De l’infiniment grand à l’infiniment petit, la modernité

scientifique a cherché à tout éclairer, tout rendre net et mesurable, jusqu’à

faire « reculer le ciel ». Pourtant, sous ce nouveau ciel, l’opacité du

monde n’a pas disparu. Ce flou contemporain n’est plus celui prémoderne, mais

persiste dans l’incertitude épistémique, environnementale et sociale. Un

inconnu que la science continue de produire en avançant, et l’art de révéler en

déplaçant le regard.

Aussi, si la modernité a fait reculer le ciel, elle ne l’a pas pour autant

laissé vide.

Quand le ciel recule est une exposition collective

art-science qui explore ces territoires incertains. À la manière d’un opérateur

de cinéma jouant avec la focale, elle fait alterner le net et le flou, la

clarté et l’obscurité, pour troubler nos certitudes et ouvrir de nouveaux

espaces de perception.

C’est précisément dans ces zones d’ombre persistantes que

naissent les questions les plus vives, et les démarches artistiques et

scientifiques les plus fertiles. De l’infiniment grand à l’infiniment petit,

quelle place reste-t-il pour l’inconnu, le flou, le clair-obscur lorsque la

science repousse les frontières de la connaissance ?

Du 1er au 12 juillet 2026, on vous invite à découvrir Quand

le ciel recule à Wilde – Le Lieu.

Collectif art-science : Béatrice Albert · Charles Menard · Élise Morin · Ikse Maître · Nicola Lorè · Mariejulie Bourgeois · Marie

Truffier · Nadia de Bernardi · Sami Korhonen · Tim Schneider · Vincent Hulot

Wilde Le Lieu

Du 1er au 12 juillet 2026

De 11h à 21h

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Entrée libre

Cette exposition est soutenue par Wilde – Le Lieu,

l’Université Paris-Saclay, le projet Résonances Art-Science Paris-Saclay, Le

sas et l’Académie du Climat.

Tout au long de l’événement, une programmation associée

viendra prolonger les échanges : une journée de couplage et des performances, rencontres, projections, ateliers, lectures, concerts et moments

conviviaux.

Merci à tous les artistes et scientifiques qui

interviendront lors des événements de Quand le ciel recule : Valérie

Masson-Delmotte, Jens Hauser, Sabrina Calvo, Filippo Fabbri, Julie Sicault

Maillé, Lucy Winkelmann, Mùden Water, Charlotte Mariel, Assim Kalouaz, Giovanni

Perolo, Zéphir Lorne, Olivier Renouf et le collectif La Plaine.

Pour découvrir l’exposition, le programme et s’inscrire à la journée de couplage et aux ateliers : https://lnkd.in/eAw_V8xq

L’exposition Quand le ciel recule permet de s’immerger dans un parcours sensible et pluriel au croisement des arts et de la science.

Du mercredi 01 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-13T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T11:00:00+02:00_2026-07-01T21:00:00+02:00;2026-07-02T11:00:00+02:00_2026-07-02T21:00:00+02:00;2026-07-03T11:00:00+02:00_2026-07-03T21:00:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T21:00:00+02:00;2026-07-06T11:00:00+02:00_2026-07-06T21:00:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T21:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T21:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T21:00:00+02:00

wilde le lieu 4-6 rue François Miron 75004 Paris

https://lnkd.in/eAw_V8xq



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