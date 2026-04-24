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Bibliothèques hors les murs : Louise Walser-Gaillard et Valeyre prennent l’air Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Bibliothèques hors les murs : Louise Walser-Gaillard et Valeyre prennent l’air Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Bibliothèques hors les murs : Louise Walser-Gaillard et Valeyre prennent l’air Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Bibliothèque Louise Walser-Gaillard

Adresse : 26, rue Chaptal

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Les tout-petits barbotent dans les livres en tissus ou en plastique… les enfants choisissent des albums… les plus grands prennent des bandes dessinées… et les adultes accompagnent, lisent, ou écoutent les bibliothécaires raconter…

Venez-vous jeter dans un bain de lecture… avec les bibliothécaires de Louise Walser-Gaillard et de Valeyre.
Une piscine à livres pour les petits, des chariots de livres,
des jeux et des tapis pour s’installer… au square Hector Berlioz, 1 place Adolphe Max dans le 9e.
Le mercredi 29 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
Le mercredi 22 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
Le mercredi 15 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
Le mercredi 08 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
Le mercredi 01 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-29T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T10:30:00+02:00_2026-07-01T12:00:00+02:00;2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal  75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr


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