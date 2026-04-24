Bibliothèques hors les murs : Louise Walser-Gaillard et Valeyre prennent l’air Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Les tout-petits barbotent dans les livres en tissus ou en plastique… les enfants choisissent des albums… les plus grands prennent des bandes dessinées… et les adultes accompagnent, lisent, ou écoutent les bibliothécaires raconter…

Venez-vous jeter dans un bain de lecture… avec les bibliothécaires de Louise Walser-Gaillard et de Valeyre.

Une piscine à livres pour les petits, des chariots de livres,

des jeux et des tapis pour s’installer… au square Hector Berlioz, 1 place Adolphe Max dans le 9e.

Le mercredi 29 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Le mercredi 22 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Le mercredi 15 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Le mercredi 08 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Le mercredi 01 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-29T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T10:30:00+02:00_2026-07-01T12:00:00+02:00;2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



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