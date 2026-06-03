Atelier « De fil en ville » autour du tissage Médiathèque Virginia Woolf Paris
Atelier « De fil en ville » autour du tissage Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 18 juillet 2026.
Cet atelier hybride, imaginé par l’artiste Jeanne Goutelle, se déploie en plein air ou en intérieur. Sur de grandes arches de bois, Jeanne Goutelle invite les participants à explorer diverses techniques de tissage dans un moment collectif et joyeux. L’atelier permet aux participants d’explorer une technique plastique et des principes de manipulation tout en amorcant une réflexion sur l’architecture et en abordant des œuvres de la collection du Musée national d’art moderne.
Cet atelier est conçu avec des matériaux textiles issus du réemploi.
Découvrez et participez à « De fil en ville », un atelier du tissage conçu par Jeanne Goutelle avec le Centre Pompidou et la médiathèque Virginia Woolf.
Le samedi 01 août 2026
de 15h00 à 16h30
Le samedi 25 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
Le samedi 18 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Réservation auprès des bibliothécaires, par mail ou par téléphone.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-18T15:00:00+02:00_2026-07-18T16:30:00+02:00;2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T16:30:00+02:00;2026-08-01T15:00:00+02:00_2026-08-01T16:30:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/
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