PACO DIATTA La Dame de Canton Paris

Paco Diatta est un auteur-compositeur-interprète et guitariste sénégalais originaire de Ziguinchor, basé en Belgique. Il est reconnu pour son mélange authentique de reggae, d’afro-fusion et de sonorités traditionnelles casamançaises, chantant en wolof, dioula, français et anglais.

Paco Diatta a su conquérir un public international grâce à une musique enracinée dans l’âme africaine, portée par des messages de paix, d’unité et d’espoir. Entre reggae, afro-fusion et sonorités casamançaises, il incarne une musique authentique et universelle.

Lauréat du Five Diamonds Awards et du London UK Awards, il poursuit une ascension remarquable, marquée par une présence scénique forte et une vision engagée pour l’Afrique.

1ère partie Angélique Dione

Lauréat du London UK Awards, Paco se distingue par sa voix puissante, ses mélodies enracinées et son engagement pour la paix et l’unité africaine.

Le samedi 18 juillet 2026

de 20h30 à 23h00

payant Prévente : 10 EUR

Sur place : 12 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-18T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-19T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T20:30:00+02:00_2026-07-18T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/paco-diatta



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