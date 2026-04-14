Polysong, Athénée Municipale, Bordeaux
Polysong, Athénée Municipale, Bordeaux mercredi 29 avril 2026.
Polysong Mercredi 29 avril, 14h30 Athénée Municipale Gironde
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T15:30:00+02:00
Athénée Municipale 10 Pl. Saint-Christoly, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556797344 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}]
Chorale seniors gratuit
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