Polysong, Athénée Municipale, Bordeaux

Polysong Mercredi 29 avril, 14h30 Athénée Municipale Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T15:30:00+02:00

Athénée Municipale 10 Pl. Saint-Christoly, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556797344 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}]

Chorale seniors gratuit