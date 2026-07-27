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Pommes et cidres Ecomusée de la Bintinais RENNES

dimanche 8 novembre 2026 · Ecomusée de la Bintinais · RENNES

Pommes et cidres Ecomusée de la Bintinais RENNES

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
14:00
Heure de fin
18:00
Lieu
Ecomusée de la Bintinais
Adresse
ROUTE DE NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Ville
35200 RENNES
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Plongez dans l’histoire de la pomme !

Découvrez tous les secrets de la fabrication du cidre et des savoir-faire anciens lors d’un après-midi festif et gourmand.

Participez aux animations : dégustations, ateliers culinaires, visites guidées et marché de producteurs avec le collectif « La Vilaine, Route des cidres » pour échanger sur leur démarche paysanne. Un rendez-vous pour célébrer l’automne !

En partenariat avec « La Vilaine, Route des cidres » et « Tous au verger ».

Pour déguster les différents cidres : pensez à une pièce de 2€ pour la consigne verre.

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