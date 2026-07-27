AGENDA · RENNES
Pommes et cidres Ecomusée de la Bintinais RENNES
dimanche 8 novembre 2026 · Ecomusée de la Bintinais · RENNES
Informations pratiques
Plongez dans l’histoire de la pomme !
Découvrez tous les secrets de la fabrication du cidre et des savoir-faire anciens lors d’un après-midi festif et gourmand.
Participez aux animations : dégustations, ateliers culinaires, visites guidées et marché de producteurs avec le collectif « La Vilaine, Route des cidres » pour échanger sur leur démarche paysanne. Un rendez-vous pour célébrer l’automne !
En partenariat avec « La Vilaine, Route des cidres » et « Tous au verger ».
Pour déguster les différents cidres : pensez à une pièce de 2€ pour la consigne verre.
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Balades méditatives 2026 – mardi 28 juillet 2026 de 10h à 11h30 – Villejean, kiosque Kennedy, Rennes 28 juillet 2026
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- Le langage oral 15 rue de Dinan 35000 RENNES Rennes 28 juillet 2026
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- Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo Square de Copenhague Rennes 28 juillet 2026