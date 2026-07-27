Pommes et cidres Ecomusée de la Bintinais RENNES

Informations pratiques

Plongez dans l’histoire de la pomme !

Découvrez tous les secrets de la fabrication du cidre et des savoir-faire anciens lors d’un après-midi festif et gourmand.

Participez aux animations : dégustations, ateliers culinaires, visites guidées et marché de producteurs avec le collectif « La Vilaine, Route des cidres » pour échanger sur leur démarche paysanne. Un rendez-vous pour célébrer l’automne !

En partenariat avec « La Vilaine, Route des cidres » et « Tous au verger ».

Pour déguster les différents cidres : pensez à une pièce de 2€ pour la consigne verre.