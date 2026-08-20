Informations pratiques

Pommes et cidres Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 8 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Plongez dans l’histoire de la pomme ! Dégustations, ateliers culinaires, visites guidées et marché de producteurs.

Découvrez tous les secrets de la fabrication du cidre et des savoir-faire anciens lors d’un après-midi festif et gourmand.

Participez aux animations : dégustations, ateliers culinaires, visites guidées et marché de producteurs avec le collectif « La Vilaine, Route des cidres » pour échanger sur leur démarche paysanne. Un rendez-vous pour célébrer l’automne !

En partenariat avec « La Vilaine, Route des cidres » et « Tous au verger ».

Pour déguster les différents cidres : pensez à une pièce de 2€ pour la consigne verre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-08T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-08T18:00:00.000+01:00

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0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/

Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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