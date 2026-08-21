Pommes et cidres, Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Informations pratiques

Pommes et cidres Dimanche 8 novembre, 14h00 Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T14:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-08T14:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:00:00+01:00

Découvrez tous les secrets de la fabrication du cidre et des savoir-faire anciens lors d’un après-midi festif et gourmand.

Participez aux animations : dégustations, ateliers culinaires, visites guidées et marché de producteurs avec le collectif « La Vilaine, Route des cidres » pour échanger sur leur démarche paysanne. Un rendez-vous pour célébrer l’automne !

En partenariat avec « La Vilaine, Route des cidres » et « Tous au verger ».

Pour déguster les différents cidres : pensez à une pièce de 2€ pour la consigne verre.

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Plongez dans l’histoire de la pomme ! Dégustations, ateliers culinaires, visites guidées et marché de producteurs.

Eloïse Jolly