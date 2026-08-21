UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Pommes et cidres, Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

dimanche 8 novembre 2026 · Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes · Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Pommes et cidres, Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes
Adresse
Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes
Ville
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Pommes et cidres Dimanche 8 novembre, 14h00 Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-08T14:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-08T14:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:00:00+01:00

Découvrez tous les secrets de la fabrication du cidre et des savoir-faire anciens lors d’un après-midi festif et gourmand.

Participez aux animations : dégustations, ateliers culinaires, visites guidées et marché de producteurs avec le collectif « La Vilaine, Route des cidres » pour échanger sur leur démarche paysanne. Un rendez-vous pour célébrer l’automne !

En partenariat avec « La Vilaine, Route des cidres » et « Tous au verger ».

Pour déguster les différents cidres : pensez à une pièce de 2€ pour la consigne verre.

Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299513815 »}, {« type »: « email », « value »: « ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/ »}]
Plongez dans l’histoire de la pomme ! Dégustations, ateliers culinaires, visites guidées et marché de producteurs.

Eloïse Jolly

À voir aussi à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine)