Pool Mobilité à la Foire aux associations – Stand d’apposition bicycode vélo, Palacium, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Pool Mobilité à la Foire aux associations – Stand d’apposition bicycode vélo Dimanche 13 septembre, 13h30 Palacium Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T13:30:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T13:30:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

À l’occasion de la foire aux associations, profitez de cette belle journée pour venir sur le stand de l’ADAV et faire le plein d’informations vélo et marche et aussi faire apposer un bicycode (immatriculation de votre vélo) sur celui-ci . Un parking vélo gratuit et gardienné vous attend là-bas pour profiter de l’événement pleinement.

Retrouvez le Pool mobilité le dimanche 13 septembre 2026 de 13h30 à 18h sur le parvis du Palacium.

Palacium 2 Rue Breughel, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Profitez de la Foire aux association, le dimanche 13 septembre 2026, pour faire apposer à votre vélo un bicycode.