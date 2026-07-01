Pool Party piscine de Pougues les Eaux Piscine municipale Pougues-les-Eaux

Informations pratiques

Pougues-les-Eaux

Pool Party piscine de Pougues les Eaux

Piscine municipale 77 Allée des Loisirs Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Jeudi 23 juillet venez vous amuser à la Pool Party à la piscine extérieure de Pougues les Eaux de 18h à 22h.

Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle à la piscine avec ambiance musicale, animations et surprises !

DJ REMED sera aux platines !

Quelques surprises au programme avec une ambiance garantie tout au long de la soirée !

Évacuation des bassins à 21h40 (20 minutes avant la fermeture), maillot de bain obligatoire et short de bain interdit

Invitez vos amis, partagez l’événement et venez profiter d’une soirée d’été inoubliable ! .

Piscine municipale 77 Allée des Loisirs Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Pool Party piscine de Pougues les Eaux

L’événement Pool Party piscine de Pougues les Eaux Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Cap Grand Nevers