Pool Party piscine de Pougues les Eaux Piscine municipale Pougues-les-Eaux
jeudi 23 juillet 2026 · Piscine municipale · Pougues-les-Eaux
Informations pratiques
Pougues-les-Eaux
Pool Party piscine de Pougues les Eaux
Piscine municipale 77 Allée des Loisirs Pougues-les-Eaux Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Jeudi 23 juillet venez vous amuser à la Pool Party à la piscine extérieure de Pougues les Eaux de 18h à 22h.
Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle à la piscine avec ambiance musicale, animations et surprises !
DJ REMED sera aux platines !
Quelques surprises au programme avec une ambiance garantie tout au long de la soirée !
Évacuation des bassins à 21h40 (20 minutes avant la fermeture), maillot de bain obligatoire et short de bain interdit
Invitez vos amis, partagez l’événement et venez profiter d’une soirée d’été inoubliable ! .
Piscine municipale 77 Allée des Loisirs Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Pool Party piscine de Pougues les Eaux
L’événement Pool Party piscine de Pougues les Eaux Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Cap Grand Nevers