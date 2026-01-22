Poolidor & Puuluup Issoudun

Poolidor & Puuluup

8 Rue Georges Brassens Issoudun Indre

Début : 2026-03-26 20:30:00

POOLIDOR est un duo de musique électronique influencé par les musiques traditionnelles centre France et nord-africaine. Il produit un son brut et hypnotique en associant timbres et percussions organiques aux ondes rutilantes de l’électro. Sur scène ce sont deux instruments rotatifs qui dialoguent ; une vielle à roue face à une platine vinyle, auxquels s’ajoutent machines, synthé, violon.

PUULUUP c’est la rencontre de Ramo Teder et Marko Veisson passionnés de Talharpa (Lyre à archet très ancienne à quatre cordes du nord de l’Europe).

Ensemble, avec ces instruments et leurs voix, ils créent une gamme tonale étonnamment large, surtout lorsqu’ils la combinent avec de l’électronique, à l’aide de pédales d’effets et de looper. 12 .

8 Rue Georges Brassens Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 13

