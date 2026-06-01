Pop de chambre, La Roche (Plateau urbain), Paris
Pop de chambre, La Roche (Plateau urbain), Paris samedi 4 juillet 2026.
Pop de chambre Samedi 4 juillet, 18h30 La Roche (Plateau urbain) Paris
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Pop de Chambre est un collectif associé à un événement musical. C’est un projet qui a été initié en octobre 2019 par deux amis, en petit comité, et qui s’est développé pour devenir un collectif. Des arrangeur·ses, instrumentistes, chanteur·ses, danseur·ses (amateurs et professionnels), se retrouvent bénévolement le temps d’une journée de résidence pendant laquelle ils travaillent autour de leurs propres arrangements, préparés en amont en fonction d’un thème donné. Pour cette édition, la musique Celtique sera mise à l’honneur !
La Roche (Plateau urbain) 15 avenue du Général Leclerc 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Paris Île-de-France https://www.plateau-urbain.com/tiers-lieux/nos-projets/la-roche/ Le tiers-lieu La Roche est un espace vivant et créatif à vocation sociale. Horaires d’ouverture des jardins
Mercredi : 12h – 21h
Jeudi : 16h – 21h
Vendredi : 16h – 21h
Samedi : 12h – 21h
Un collectif de musicien·nes vous propose un concert intimiste : des morceaux celtiques arrangés pour quintette à cordes. Bienvenue à « Celtic de chambre » musique concert
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